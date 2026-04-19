Trump confirma l'arribada aquest proper dilluns dels negociadors d'EUA a Pakistan

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha confirmat l'arribada aquest proper dilluns a la nit d'una delegació nord-americana a la capital de Pakistan, Islamabad, amb la intenció de reprendre les negociacions de pau amb Iran, que encara no s'ha pronunciat sobre una nova ronda de converses.
"Els meus representants van a Islamabad, Pakistan; estaran allà demà a la nit per negociar", ha anunciat Trump en un missatge publicat en la seva plataforma Truth Social en el qual ha tornat a avisar, com ja va fer abans de la primera ronda del cap de setmana passat, que va acabar en fracàs, que atacarà els ponts i les centrals elèctriques iranianes si segueix sense veure progressos.
"Estem oferint un tracte molt just i raonable, i espero que ho acceptin perquè, si no ho fan, Estats Units destruirà totes les centrals elèctriques i tots els ponts d'Iran", ha amenaçat.
Trump, poc abans i en declaracions a la cadena ABC, ha acusat aquest diumenge a Iran de violar les condicions de l'alto el foc al reimposar el seu bloqueig de l'estret d'Ormuz i ha avisat que aconseguirà la pau amb la república islàmica ja sigui per la via del diàleg o de les armes.
"Iran ha comès una greu violació de l'alto el foc", ha assegurat el president nordamericà a pesar que Iran ha defensat que va ser ell qui va violar les condicions del cessament d'hostilitats pactat el 8 d'abril, i que expira aquest proper dimecres, en mantenir el seu bloqueig sobre el perímetre de l'estret.
Ara correspon a Iran confirmar si acudeix a la trobada a la capital pakistanesa, escenari en les últimes hores d'una massiva operació de seguretat davant de la possibilitat que es concreti aquest escenari.
Sobre això, Trump ha insistit en una curta declaració a la cadena ABC que el seu objectiu és la pau a la regió sense importar el preu: l'acord, ha assegurat, "ocorrerà d'una forma o una altra, per les bones o per les dolentes".