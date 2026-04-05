Trump confirma que EUA ha rescatat al tripulant d'un caça derrocat que estava desaparegut a Iran

MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest diumenge que l'Exèrcit nordamericà ha rescatat al tripulant del caça F15 derrocat aquest divendres per Iran, que es trobava en parador ignorat en territori iranià, després de gairebé dos dies d'intensa recerca del soldat.
"Va sofrir algunes lesions, però estarà bé", ha informat Trump en un comunicat en xarxes, en el qual ha avançat alguns detalls d'una de la "operacions de recerca i rescat més audaços de la història" d'Estats Units.
El tripulant del caça, "un coronel molt respectat", segons el mandatari, està ara "sa i estalvi", després de passar gairebé dos dies després de les línies enemigues "a les traïdorenques muntanyes d'Iran". El magnat nordamericà ha aclarit que el soldat "mai va estar realment només", ja que l'Exèrcit ha monitorejat la seva posició durant tot aquest temps.
"Les Forces Armades d'Estats Units van enviar desenes d'aeronaus, armades amb les armes més letals del món, per recuperar-ho", ha assegurat, per subratllar a continuació que "mai" abandonaran a un soldat nordamericà.
Així mateix, Trump ha indicat que aquesta operació se suma al rescat exitós d'un altre pilot que viatjava juntament amb el coronel en l'aeronau el mateix divendres, que Estats Units no havia confirmat fins ara per no posar en risc la segona operació de rescat.
"Aquesta és la primera vegada en la història militar que dos pilots nordamericans han estat rescatats, per separat, en el profund del territori enemic", ha assegurat el president, que s'ha mostrat orgullós de les "més professionals i letals Forces Armades de la història".
Per Trump, el fet que l'Exèrcit hagi pogut dur a terme aquestes dues operacions "sense que un sol nord-americà resultés mort o ferit" demostra que Estats Units ha aconseguit un domini i una superioritat aèria sobre l'espai aeri d'Iran "aclaparants".
El caça F15 en el qual viatjava el soldat rescatat aquest diumenge va ser derrocat el divendres mentre sobrevolava Iran. Mentre que l'altre tripulant que viatjava amb ell va ser rescatat aquest mateix dia, el militar rescatat en la matinada del diumenge es trobava en parador ignorat en territori iranià.
Després de conèixer-se la seva situació, les autoritats iranianes també van organitzar el seu propi operatiu de recerca a la província de Kohgiluyé i Buyer Ahmad, al sud-oest d'Iran, a l'àrea on es creu que pot haver caigut el segon tripulant nordamericà, arribant a oferir una recompensa per qui aconsegueixi capturar o matar a la tripulació del caça derrocat.