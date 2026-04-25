Iran.- Trump cancel·la el viatge dels seus negociadors a Islamabad i cedeix la iniciativa a Iran

Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal
MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte l'anul·lació del viatge de la delegació estatunidenca a Islamabad, seu de les negociacions amb Iran.
"Acabo de cancel·lar el viatge dels meus representants a Islamabad, Pakistan, on anaven a reunir-se amb els iranians. Massa temps perdut a viatjar i massa feina", ha dit en un missatge en xarxes socials.
Trump considera a més que hi ha una "lluita interna tremenda" i "confusió" entre els dirigents iranians: "Ningú no sap qui mana. Ni tan sols ells".
"A més, nosaltres tenim totes les cartes. Ells no en tenen cap! Si volen parlar, l'única cosa que han de fer és trucar", ha argumentat.
Les autoritats iranianes han dit que no tenien intenció de reunir-se aquest dissabte amb els representats nord-americans: el gendre del president Donald Trump, Jared Kushner, i l'assessor per a l'Orient Pròxim Steve Witkoff.
Han afegit que la visita del ministre d'Afers exteriors d'Iran, Abbas Araqchi, a Pakistan és la primera de la gira regional que el durà els propers dies a Oman (mediador en les frustrades converses diplomàtiques sobre el programa nuclear iranià) i Rússia, gran aliat d'Iran.
Araqchi ha lliurat aquest dissabte en mà al cap de les Forces Armades de Pakistan, el general Asim Munir, una llista amb les "respostes" de Teheran a les propostes d'Estats Units que ha rebut prèviament de la mediació pakistanesa per consolidar l'alto-el-foc en vigor i encara sense perspectives d'una trobada amb la delegació nord-americana que també es trobarà amb les autoritats pakistaneses a la capital del país, Islamabad.
L'alto-el-foc entre les parts, negociat originalment entre el 7 i el 8 d'abril, s'ha prorrogat sense un termini definit, fet que crea un espai per a la diplomàcia però també perllonga la incertesa.