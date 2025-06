Trump avisa l'Iran que tornarà a bombardejar el país si reactiven el seu programa nuclear

Veu "exhausts" l'Iran i Israel després de 12 dies de conflicte: "Ara mateix només estan pensant en el matí".

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha indicat que tant Iran com Israel estan "exhausts" després de dotze dies de conflicte i ha demanat a tots dos països que segueixin per aquest camí, en particular a la república islàmica, a la qual ha amenaçat amb reprendre els bombardejos contra el seu territori al més mínim indici de reactivació del seu programa nuclear.

"L'Iran està exhaust, i Israel també. En l'últim en el que estan pensant és en l'energia nuclear", ha declarat Trump aquest divendres en roda de premsa. "Estan pensant en el matí, en viure. Perquè ha estat un desastre", ha afegit el mandatari abans de burlar-se del discurs final del líder suprem d'Iran, Alí Jamenei, en el qual declarava la seva victòria sobre Israel.

"És vostè un home de molta fe i molt respectat al seu país, però digui la veritat: els han bombardejat fins a l'infern. I a Israel també. Era un gran moment per posar fi a aquest conflicte", ha dit Trump, abans d'avisar que tornarà a bombardejar Iran sense dubtar-ho si percep que torna a enriquir urani a nivells perillosos. "Sens dubte. Absolutament", ha indicat.

Trump ha insistit que els bombardejos contra les instal·lacions nuclears d'Iran van ser un èxit inapel·lable i manifestat el seu convenciment que la república islàmica no tornarà a desenvolupar un programa nuclear "a curt termini".

"Tot el que tenien està baix milions de tones de roca" ha declarat el president nord-americà, qui no va descartar demanar fins i tot a la república islàmica que lliuri totes les reserves d'urani enriquit que van salvar dels bombardejos. "És una mica aviat per parlar d'això, però per aquí van els tirs", ha indicat.