Trump avisa que Iran rebrà avui "un cop molt dur" i amenaça amb expandir els bombardejos d'EUA

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha avisat aquest dissabte de la possibilitat d'expandir els atacs conjunts amb Israel a Iran mentre ha atribuït l'oferta de desescalada efectuada fa unes hores pel seu homòleg iranià, Masud Pezeshkian, com a conseqüència de la campanya militar "sense quarter" que va començar fa una setmana contra Teheran.
"Iran, que està sent colpejat brutalment, s'ha disculpat i s'ha rendit davant dels seus veïns, prometent no tornar a disparar-los. Aquesta promesa ha arribat gràcies a l'implacable atac nord-americà i israelià", ha indicat Trump en un missatge publicat en la seva plataforma Truth Social.
Pezeshkian ha anunciat aquest dissabte la suspensió de bombardejos contra objectius als països veïns de la regió i ha presentat les seves disculpes per una estratègia que ha atribuït a una mesura militar de força major davant de la mort de la cúpula de seguretat en els atacs de la setmana passada d'EUA i Israel, però ha matisat que el seu país es reserva el dret a contraatacar si torna a ser objectiu d'atacs des d'aquests llocs.
No obstant això, i en paral·lel a l'anunci del president iranià, la Guàrdia Revolucionària d'Iran ha llançat en les últimes hores atacs a petroliers a l'estret d'Ormuz, posicions de separatistes kurdoiranians a l'Iraq, i la base militar internacional d'Al Dhafra, a Unió dels Emirats Àrabs, on hi ha forces nord-americanes i franceses.
"És la primera vegada en milers d'anys que Iran perd davant dels països veïns", ha afegit Trump abans d'assegurar que tots ells li han donat les gràcies per ordenar la campanya. Teheran s'ha convertit, segons el president, en el "perdedor" de la regió "i ho seguirà sent durant dècades fins que es rendeixi o, més probablement, col·lapsi per complet".
Trump ha afegit que, ara com ara, no té intenció d'afluixar i ha promès que Iran "rebrà avui un cop molt dur" i que "a causa de la seva mala conducta s'està considerant seriosament la destrucció total i la mort segura de zones i grups de persones que fins ara no s'havien considerat com a objectiu".