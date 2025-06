Trump assegura que Iran va proposar una reunió als EUA per negociar i deixa a l'aire el possible atac

"Pot ser que ho faci o pot ser que no. Ningú sap què faré", ha dit pel que fa a una possible intervenció militar

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que les autoritats d'Iran van proposar dur a terme una reunió a la Casa Blanca per negociar sobre el programa nuclear iranià i ha assegurat que encara "no és massa tard" perquè Teheran se sumi a les converses.

"Això és valent, però no és fàcil per a ells fer-ho. Ho han suggerit perquè jo no hi puc anar ara per tot el que està passant", ha indicat en declaracions a la premsa, agregant que les converses no es van donar perquè "a l'últim minut" van rebutjar aquesta possibilitat.

En resposta, la missió iraniana davant les Nacions Unides ha negat que hagin proposat una reunió a Estats Units. "Cap funcionari iranià ha demanat mai arrossegar-se davant de les portes de la Casa Blanca. L'única cosa tan menyspreable com les seves mentides són les seves covardes amenaces d'eliminar al líder suprem d'Iran", ha indicat en xarxes socials.

A més, ha recalcat que Iran "no negocia sota pressió". "No acceptarà la pau sota pressió i certament no amb un exbel·licista desitjant ser rellevant. Iran respondrà a qualsevol amenaça amb una contraamenaza i a qualsevol acció amb mesures recíproques", ha resolt la missió.

DEIXA A L'AIRE EL POSSIBLE ATAC

El president Trump també ha deixat en l'aire una possible intervenció d'Estats Units. "Pot ser que ho faci o pot ser que no. Ningú sap què faré. Els puc dir això: Iran té molts problemes i vol negociar. I els he preguntat: 'Per què no heu negociat amb mi abans?'", ha dit, agregant que "estan totalment indefensos" i que "no tenen cap defensa aèria".

Així mateix, el magnat republicà ha ressaltat que Iran ha estat un "pinxo de pati de col·legi" durant molt temps. "Durant 40 anys han estat dient 'Mort a Estats Units', 'Mort a Israel', mort a qualsevol que no els agradi", ha precisat, si bé ha indicat que Washington no busca "una guerra a llarg termini".

Més tard, Trump ha afirmat, en al·lusió a les recents declaracions del president francès, Emmanuel Macron, durant el cim del G7 que Estats Units no busca un "alto-el-foc". "Busquem una victòria total i completa. Ja sabeu quin és la victòria: (que no tinguin) armes nuclears", ha subratllat des del Despatx Oval.

A més, ha reiterat que els iranians havien expressat la seva disposició a reunir-se a la Casa Blanca, si ben "ja era massa tarda" per aconseguir un acord. "Crec que desitjarien haver-ho signat. Era un acord just i ara és més difícil signar-ho. Hi ha molta aigua sobre la presa", ha indicat, assegurant, no obstant això, que la porta a negociar segueix oberta.

El magnat també ha afirmat que Estats Units "és l'únic" capaç de desmantellar el centre d'enriquiment d'urani de Fordo, al centre-oest d'Iran. "Però això no significa que vagi a fer-ho", ha ressaltat en declaracions a la premsa.

Les seves paraules es produeixen després que el líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, hagi advertit que una implicació directa d'Estats Units "li causaria un dany irreparable" i hagi assegurat que "no és intel·ligent demanar" a Teheran que es rendeixi.

"El president d'Estats Units ens amenaça. Amb la seva absurda retòrica, demana que el poble iranià es rendeixi davant d'ell. Hauria d'abocar aquestes amenaces contra els quals tinguin por d'elles. La nació iraniana no està atemorida per aquest tipus d'amenaces", ha argüït.

Trump va afirmar en la vigília que sap on es troba Jamenei amagat, si bé va ressaltar que Washington no l'"eliminarà ara com ara". "És un blanc fàcil, però està fora de perill", va dir el magnat, que va avisar a més de que la seva paciència "s'està esgotant" i va reclamar que Teheran "es rendeixi de forma incondicional".