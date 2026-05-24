Avisa a Teheran que "el temps està de part" d'EUA i mantindrà el bloqueig sobre el perímetre d'Ormuz fins que l'acord quedi tancat
MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest diumenge que les converses amb Iran segueixen progressant adequadament amb vista a la possible signatura d'un acord "de principis"; un primer pas pel fi definitiu de la guerra i la reobertura de l'estratègic estret d'Ormuz.
No obstant això, Trump ha avisat que en cap cas signarà un acord a més córrer perquè "ambdues parts han de prendre's el seu temps i fer les coses bé".
"Les negociacions avancen de manera ordenada i constructiva", ha assegurat Trump en la seva plataforma Truth Social, "però he informat als meus representants que no s'apresurin a tancar un acord, ja que el temps està de la nostra part".
Així, Trump ha assegurat que el bloqueig d'Estats Units sobre el perímetre d'Ormuz "romandrà plentament vigent fins que s'aconsegueixi, certifiqui i signi un acord".
"Ambdues parts han de prendre's el seu temps i fer-ho bé. No pot haver-hi errors", ha afegit Trump abans d'insistir que la relació entre tots dos països "s'està tornant molt més professional i productiva" i ha tendit la mà a la possibilitat que Iran s'incorpori algun dia als Acords d'Abraham que estipulen la normalització de relacions entre Israel (némesis històrica d'Iran) i els països de la regió. "Qui sap", ha dit referent a això.
Trump, això sí, ha demanat a Iran que comprengui la postura nordamericana sobre el seu programa nuclear: "No poden desenvolupar ni adquirir un arma o bomba nuclear", ha manifestat el president sobre una de les qüestions clau de les negociacions i a pesar que Teheran ha insistit en innombrables ocasions en què el seu programa té una naturalesa pacífica i està en el seu dret legítim a desenvolupar-ho.