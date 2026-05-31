El mandatari prioritza la via diplomàtica, però adverteix que recorrerà a l'opció militar si fracassen les negociacions
MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -
El president nordamericà, Donald Trump, ha afirmat aquest dissabte que Washington es troba proper a aconseguir un acord amb Teheran sobre el seu programa nuclear i ha defensat que les negociacions avancen en la direcció desitjada per la seva Administració, al mateix temps que ha advertit que manté oberta la possibilitat d'una resposta militar si les converses no prosperen.
"Estem prop d'un molt bon acord, i si podem tancar-ho, perfecte. En cas contrari, ho acabarem d'una altra manera", ha declarat el mandatari durant una entrevista per a la cadena Fox News. L'inquilí de la Casa Blanca ha assenyalat a més que Teheran està cedint gradualment a les exigències nordamericanes i ha assegurat que les autoritats iranianes haurien renunciat fins i tot al desenvolupament d'armes nuclears.
El magnat novaiorquès ha insistit que la prioritat segueix sent aconseguir una solució pactada, però ha subratllat que Estats Units recorrerà a la força si no aconsegueix els seus objectius mitjançant la diplomàcia. "Estem aconseguint un gran acord; en cas contrari, tornarem enrere i ho acabarem militarment", ha sentenciat.
L'hipotètic desenvolupament d'un arma nuclear iraniana està en el centre de les converses. Segons va explicar Trump durant l'entrevista, el text que tenen entre les seves mans els negociadors no només insta a Teheran al fet que no fabriqui la bomba, sinó que s'abstingui d'obtenir-la per cap altre mitjà.
"Al principi (els iranians) van dir: 'No desenvoluparem un arma nuclear'. Jo vaig dir: 'I què passa si compren un arma nuclear?'. Així que ara diuen: 'No desenvoluparem ni comprarem de cap manera un arma militar'. Aquesta és una gran diferència", ha assenyalat el president.
Malgrat l'amenaça militar, Trump ha recalcat que el seu resultat òptim és la consecució d'un acord perquè "salva vides" i, a més, "permet que l'estret d'Ormuz quedi immediatament obert gens més signar". La reobertura d'aquest pas estratègic i el programa nuclear iranià són les dues principals qüestions que s'estan tractant en aquestes negociacions. "Així de simple", ha reblat el mandatari.
En qualsevol cas, Trump ha apuntat que el seu Govern està aconseguint "a poc a poc" els resultats que persegueix, si bé les negociacions avancen lentament a causa de la fermesa de la parteix iraniana en la taula de diàleg. "Són negociadors molt durs. Porta molt temps. No tinc pressa. Si un té pressa, no va a arribar a un bon acord", ha exposat.
Durant la mateixa entrevista, Trump ha justificat novament l'actuació de Washington enfront de Teheran i ha argumentat que les operacions militars dutes a terme per Estats Units han impedit que el país persa adquireixi armament nuclear. "Si no els haguéssim atacat amb bombarders B-2 fa nou mesos, ara mateix tindrien un arma nuclear", ha insistit.
D'altra banda, ha reconegut que ha evitat atacar una part significativa de l'estructura militar iraniana en considerar que les seves Forces Armades són "bastant moderades". "Hem deixat a les seves Forces Armades en pau", ha indicat, abans d'argumentar que en conflictes anteriors es van cometre errors en destruir per complet les capacitats d'un país, dificultant la seva reconstrucció durant dècades.
Lligat a l'anterior, el president nordamericà ha fet autocrítica sobre les intervencions militars passades d'Estats Units a Orient Pròxim i ha comparat l'actual guerra amb Iran amb la invasió de l'Iraq de 2003. "Ho vam fer fatal. Va ser una autèntica ximpleria. No hauríem d'haver estat allà en primer lloc", ha dit en referència a l'Iraq, abans d'afegir que "tampoc hauríem d'haver estat a Iran".
No obstant això i malgrat aquestes crítiques, Trump ha defensat la necessitat d'actuar enfront de les capacitats nuclears iranianes i ha reiterat que la situació actual seria "completament diferent" si Estats Units no hagués intervingut contra les instal·lacions de la República Islàmica.