Trump anuncia el tancament perimetral de l'estret d'Ormuz i que interceptarà a qualsevol buc que pagui a Iran

MADRID 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge que ha ordenat a l'Armada nordamericana el començament d'un tancament perimetral de l'estret d'Ormuz, ara mateix sota control d'Iran, i ha advertit que interceptarà "en aigües internacionals" a qualsevol buc que hagi pagat a Iran per creuar aquest estratègic pas.
"Amb efecte immediat l'Armada d'Estats Units (...) començarà el procés per bloquejar tots i cadascun dels bucs que intentin entrar o sortir de l'estret d'Ormuz", ha assenyalat Trump en un missatge publicat a xarxes socials en la seva primera reacció al fracàs de les converses d'aquest dissabte entre Estats Units i Iran a Islamabad (Pakistan)
Trump ha criticat la "extorsió mundial" imposada per les autoritats iranianes amb el tancament d'Ormuz i ha advertit que els bucs de guerra nordamericans "buscaran i interceptaran qualsevol vaixell en aigües internacionals que hagi pagat una tarifa a Iran".
Així mateix, Trump ha explicat que començaran el procés de desminat en aquest estratègic pas i ha advertit que "qualsevol iranià que ens dispari a nosaltres o a bucs pacífics serà volat en trossos".