Trump anuncia la suspensió d'un atac contra Iran

Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP
MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dissabte que ha accedit a deixar en suspens un eventual atac contra Iran després que, segons ha assegurat, Teheran i altres països d'Orient Pròxim sol·licitessin la fi de qualsevol acció armada després d'haver-se aconseguit una entesa sobre les bases per a un acord, si bé ha exigit a la part iraniana celeritat en la conclusió del pacte i ha amenaçat amb una capacitat de resposta militar "mai vista" des de 1945.
"Estats Units està preparat per atacar a la República Islàmica d'Iran amb un nivell de terror militar, força i poder no vist des de la Segona Guerra Mundial", ha sostingut el mandatari en una publicació en xarxes socials, abans de matisar que ha decidit "cancel·lar l'atac pel bé del món i, així mateix, per la supervivència d'un Iran pròsper".
En el mateix missatge, Trump ha explicat que la seva decisió de no engegar una nova ofensiva de gran envergadura contra Iran passa necessàriament per la rúbrica d'un acord que, segons ha detallat, contemplaria "l'obertura immediata, completa i total de l'estret d'Ormuz i la fi de l'amenaça nuclear iraniana".
Així les coses, l'inquilí de la Casa Blanca també ha afirmat que Israel recolza aquest plantejament i ha conclòs el seu missatge amb una crida a culminar les negociacions: "Israel s'uneix a aquest compromís. Som-hi! Gràcies per la seva atenció!", ha conclòs.
Aquesta publicació arriba després d'un nou encreuament de declaracions i amenaces entre representants dels governs nord-americà i iranià, que han tingut lloc durant les últimes hores en plena escalada de tensió regional.
En aquest context, les autoritats iranianes han advertit que podrien estendre les restriccions a altres vies marítimes estratègiques si Estats Units manté el bloqueig naval contra el país i han defensat la necessitat de reforçar les seves capacitats militars, tot això després de l'anunci aquest passat divendres d'atacs a dos petroliers que intentaven travessar l'estret d'Ormuz amb ajuda de la "escorta aèria" d'Estats Units.
El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, ha assegurat que "qualsevol acte hostil" per part del país nord-americà o d'Israel, incloent la "participació i complicitat" dels seus socis regionals, "rebrà una resposta decisiva i proporcionada" de Teheran.
Així li ha traslladat al seu homòleg d'Aràbia Saudita, Faisal bin Farhan, en una conversa telefònica en la qual ha defensat que "la responsabilitat de totes les conseqüències derivades de tal aventurerisme recaurà sobre els seus autors".