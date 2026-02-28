Trump anuncia la mort del líder suprem iranià Alí Jamenei en els atacs d'EUA i Israel

Iranian Supreme Leader's Office/ DPA - Arxiu
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la mort del líder suprem d'Iran, Alí Jamenei, en el marc dels atacs llançats per Estats Units a Israel aquest dissabte contra el centre del poder a Teheran en una operació amb l'objectiu declarat de forçar un canvi de règim a Iran.
"Jamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort. Això no només és justícia per al poble d'Iran, sinó també per a tots els grans nord-americans i per a aquelles persones de molts països de tot el món que han estat assassinades o mutilades per Jamenei i la seva banda de pinxos sanguinaris", ha dit en un missatge en xarxes socials en què ha confirmat que ha estat eliminat el líder suprem iranià, en el cim de la República Islàmica des de 1989.
Segons Trump, l'aiatol·là "no va poder eludir els sofisticats sistemes d'intel·ligència i rastreig" en col·laboració amb Israel. "Ni ell ni els altres líders que han estat assassinats amb ell van poder fer res", ha afirmat sobre l'operació que ha acabat amb la vida de Jamenei, segon líder de la República Islàmica després del fundador, l'aiatol·là Ruholá Jomeini, al qui va substituir.
En paraules del president d'Estats Units "aquesta és la major oportunitat que té el poble iranià de recuperar el seu país", i, en una crida a les forces de seguretat i als membres de la Guàrdia Revolucionària, ha assegurat que poden tenir "immunitat" si es rendeixen ara.
"Esperem que els Cossos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica i la Policia s'uneixin pacíficament als patriotes iranians i treballin plegats com una unitat per retornar al país la grandesa que es mereix", ha insistit i en una trucada a accelerar una transició ha recalcat que el procés "hauria de començar aviat".
"No només ha mort Jamenei, sinó que el país ha quedat, en només un dia, molt destruït i fins i tot arrasat", ha dit, per acabar el seu missatge afirmant que l'operació militar seguirà amb "bombardejos intensos i precisos" durant "tota la setmana o durant el temps que sigui necessari per aconseguir el nostre objectiu de pau en tot Orient Pròxim".
Estats Units i Israel han llançat aquest dissabte una ofensiva sorpresa amb centenars de bombardejos contra "ubicacions que suposaven una amenaça imminent", amb el sector militar i nuclear en el focus. Washington ha declarat que l'objectiu de l'ofensiva és "desmantellar l'aparell de seguretat del règim", apuntant a un canvi de règim i la caiguda dels ayatolàs.
Teheran estava negociant amb Estats Units un acord sobre el seu programa nuclear quan Estats Units va atacar per sorpresa aquest dissabte a Iran amb el suport d'Israel.
Teheran ha denunciat una "agressió militar criminal" que viola els principis de la Carta de Nacions Unides i ha llançat atacs en represàlia contra bases militars nord-americana en països del Golf, incloent Aràbia Saudita, Bahrain, Unió dels Emirats Àrabs, Kuwait i Qatar.