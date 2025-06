Trump anuncia l'entrada en vigor d'un alto el foc entre Israel i l'Iran i demana que "no el violin"

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts l'entrada en vigor d'un "alto el foc" entre Israel i Iran i ha reclamat a les parts que "no ho violin", després de més de deu dies de conflicte arran de l'ofensiva militar llançada per l'Exèrcit israelià contra el país centreasiàtic, que va respondre llançant centenars de míssils i drons contra territori d'Israel.

"L'alto el foc ja està en vigor. Si us plau, no ho violin", ha manifestat en el seu compte a la xarxa social Truth Social, a través de la qual va informar hores abans sobre un acord per a "un alto el foc complet i total" una vegada que tots dos països "completessin les seves missions en curs". "En aquest moment, la guerra es considerarà acabada", va afirmar.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, havia negat l'existència d'un alto el foc acordat amb Israel, i va declarar que les autoritats iranianes prendran una decisió referent a això "més tard", si bé va afirmar: "Sempre que el règim israelià cessi la seva agressió il·legal contra el poble iranià a tot tardar a les 4.00 hores, no hi ha intenció de continuar amb la nostra resposta".