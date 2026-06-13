Iran.- Trump anuncia que l'acord provisional amb Iran se signarà aquest diumenge

MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -
El president estatunidenc, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que l'acord provisional amb Iran se signarà diumenge i que això permetrà reobrir l'estret d'Ormuz.
"Està previst que se signi demà l'acord i immediatament després de la signatura l'estret d'Ormuz estarà obert per a tothom", ha afirmat en les seves xarxes socials.
Ha destacat que l'acord inclou que Iran no tingui armes nuclears "ni comprant-les, ni desenvolupant-les ni en cap altra forma", i ho ha contrastat amb el Pla Integral d'Acció Conjunta, l'acord nuclear de 2015 que, segons Trump, era "una via fàcil, maca i còmoda cap a un arma nuclear", i n'ha responsabilitzat Barack Obama.
"El meu acord amb Iran és exactament el contrari: un mur per a l'arma nuclear!". De fet, ha assegura que "Iran ja no vol armes nuclears" i que "la nostra relació amb Iran és molt diferent i millor que la que tenien les administracions anteriors".
Diu que Obama i el successor, Joe Biden, "van pagar centenars de milers de milions de dòlars" a Iran, entre els quals "1.700 milions de dòlars en efectiu". En canvi, ara "no hi haurà res de diners que canvïin de mans".
"En el moment apropiat, quan tot es calmi, hi anirem i aconseguirem la pols nuclear que hi ha enterrada sota les muntanyes de granit gràcies als nostres bells bombarders B-2 i els seus brillants pilots (...) i serà rebaixat i destruït a Iran o a Estats Units", ha assegurat.
Trump ha manifestat de nou "durant molt temps" la seva disposició a "col·laborar" amb Iran dins del context d'Orient Mitjà. "Esperem que aquest procés funcioni ràpidament, fàcilment i còmodament. Si no, tenim l'alternativa definitiva que esperem que no es torni a utilitzar mai!", ha afegit.
Aquest mateix dissabte, el Govern pakistanès, principal mediador entre Estats Units i Iran, ha informat que Teheran i Washington signaran "digitalment" l'acord preliminar aquest diumenge, tot i que Iran descarta aquesta possibilitat i situa la signatura "els propers dies".
No obstant això, el Govern iranià ha rebutjat que l'acord preliminar se signi aquest diumenge, sinó que es tancarà "en els propers dies". "El Memoràndum d'Entesa d'Islamabad (...) no se signarà demà. Haurem d'esperar per conèixer la data exacta de la signatura", ha afirmat el portaveu del Ministeri d'Afers exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, segons recull la televisió pública iraniana, IRIB.
Baqaei ha explicat que "no es pot descartar que ocorri en els propers dies", però "hem de ser cauts a l'hora de fer comentaris a causa de les reserves de l'altra part sobre aquest procés".
El portaveu iranià ha insistit que el document "es concentra en la fi de la guerra i de moment s'ha decidit no tractar la qüestió nuclear".
L'acord preliminar que ambdues parts negocien obre la porta a 60 dies de negociacions sobre el programa nuclear iranià i l'estret d'Ormuz, entre altres qüestions.