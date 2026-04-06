Trump amenaça amb empresonar a qui va publicar que hi havia un militar desaparegut a Iran

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha afirmat aquest dilluns que ficarà a la presó al periodista que va publicar que hi havia un militar nord-americà desaparegut a Iran després de l'enderrocament divendres d'un caça F-15, si no revela qui li va filtrar la informació.
"Algú va filtrar alguna cosa i espero que trobem la font que va dir que hi havia un desaparegut (...). Anirem al mitjà de comunicació i els direm: 'Seguretat nacional: o parles o a la presó", ha advertit durant una roda de premsa sobre les operacions de rescat dels dos militars desenvolupades el cap de setmana.
"Sabem de qui estem parlant i vosaltres sabeu de qui estem parlant", ha plantejat en referència a la publicació diumenge de diverses notícies que informaven del militar desaparegut citant "una font familiaritzada amb alguns dels detalls operatius". La persona que va escriure la notícia "anirà a la presó si no ho diu, i no trigarem molt", ha dit.
Trump ha argumentat que aquesta publicació "va posar aquesta missió en gran perill". "Van posar aquest home en un gran perill i també van posar en perill els centenars de persones que van entrar per buscar-lo, perquè tothom sabia que hi anàvem", ha al·legat.
Després de la publicació de la notícia, "el país sencer sabia que hi havia un pilot en algun lloc". "De sobte sabien que hi havia algú allà i van veure tots aquests avions entrant... Va ser una operació molt difícil perquè la font va filtrar que en teníem un, que n'havíem rescatat un, però que hi havia un altre aquí fora que estàvem intentant recuperar", ha afegit.
Després d'això, recorda Trump, Iran va oferir "una gran recompensa" per qui capturés el pilot. "Així que, a més d'un exèrcit hostil, molt capaç, molt bo i molt malvat, teníem milions de persones intentant aconseguir la recompensa", ha dit. "Hem de trobar a la font perquè és una mala persona".