Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Arxiu
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest diumenge que nous dirigents d'Iran instaurats en morir l'aiatol·là Alí Jamenei han demanat parlar amb Washington i hi ha accedit.
"Volen parlar i he accedit a parlar, així que parlarem amb ells. Haurien d'haver-ho fet abans. Haurien d'haver cedit abans en quelcom que és molt pràctic i fàcil. Han esperat massa", ha dita des de la seva mansió de Mar-a-Lago en una entrevista telefònica de la revista 'The Atlantic'.
Sobre quan serien aquestes converses, ha dit: "No puc dir-li això", i ha afegit que alguns iranians que han participat en les últimes negociacions han mort en els bombardejos nord-americans i israelians: "La majoria d'aquesta gent ja no hi és. Alguns dels qui estàvem tractant ja no hi són perquè ha estat gran. Ha estat un gran cop", ha destacat. "Haurien d'haver-ho fet abans. S'han passat de llestos".
Quant a la durada de la campanya de bombardejos iniciada dissabte, i si afectarà a la voluntat de l'oposició interna per enderrocar el Govern, ha contestat: "Haig d'estudiar la situació quan passi. No es pot contestar".
Però confia que hi haurà un aixecament contra la República Islàmica que tingui èxit, i ha citat les celebracions als carrers d'Iran i el suport dels emigrats a ciutats com Nova York i Los Ángeles.
I està satisfet per la reacció del poble: "Saben que és molt perillós. Saben que els he dit que es quedin tots als seus llocs. Crec que és un lloc molt perillós ara mateix", ha dit. "La gent està cridant als carrers amb alegria, però alhora estan caient moltes bombes".
ELECCIONS DE MIG MANDAT
Assegura que l'atac no afectarà les eleccions de mig mandat de novembre, i ha recordat els èxits econòmics de la seva gestió: "Tenim la millor economia que hagi tingut mai el país. No s'escolta més perquè persones com vostè no escriuen sobre això adequadament, però l'economia està per sortir-se per la teulada i en alguns casos ja ho ha fet".
Segons ell, l'efecte de l'atac sobre el preu del petroli no serà tan gran sobre les butxaques dels nord-americans: "Podria haver provocat un gran augment del preu del petroli si les coses haguessin anat malament".
"Veurem el que passa. La gent portava 47 anys desitjant-ho. Porten 47 anys assassinant gent i ara se'ls ha tornat en contra", ha afegit.