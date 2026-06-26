Trump acusa a Iran d'atacar bucs en Ormuz: "És una violació estúpida del nostre acord"

Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha acusat aquest divendres a les autoritats d'Iran de llançar un atac amb drons contra bucs en aigües de l'estret d'Ormuz, la qual cosa ha qualificat de "violació estúpida" de l'acord preliminar aconseguit la setmana passada.
"La República Islàmica d'Iran va llançar almenys quatre drons d'atac d'un sol ús contra bucs que travessaven l'estret d'Ormuz. Un dels drons va impactar de ple en la coberta superior d'un buc de càrrega de gran grandària i molt costós. Es van produir danys, però el buc va poder continuar la seva travessia", ha relatat a les seves xarxes socials, després del que ha assegurat que les forces nord-americanes han derrocat "altres tres drones".
"Evidentment, es tracta d'una violació estúpida del nostre acord d'alto-el-foc", ha agregat l'inquilí de la Casa Blanca en el mateix missatge.