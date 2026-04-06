El tràfic per l'estret d'Ormuz augmenta amb el pas de fins a 21 bucs durant el cap de setmana

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de vaixells per l'estret d'Ormuz ha començat a reiniciar-se en els últims dies, amb el pas de fins a 21 embarcacions durant el cap de setmana, gràcies a les negociacions entre diferents països i la República Islàmica d'Iran per al pas de bucs, davant de la gairebé paralització del tràfic per una de les rutes petrolieres més importants del món després de l'inici del conflicte a Orient Pròxim, segons informa Bloomberg.
Fins a vuit bucs cisterna amb bandera índia que transportaven gas liquat de petroli (GLP) han navegat per les seves aigües, un altre vaixell iraquià va creuar l'estret aquest diumenge després de l'anunci d'Iran que l'Iraq no es veurà afectat per les restriccions i diversos vaixells turcs han transitat per la zona.
Altres bucs amb vincles amb Xina, Grècia i Tailàndia també han pogut travessar l'estret d'Ormuz en els últims dies, confirmant-se així un repunt del tràfic després de l'esclat del conflicte armat.
Del total de vaixells registrats a la zona, 13 d'ells han arribat fins al mar Aràbic per dirigir-se a diferents punts carregats de cru, encara així el nombre queda encara molt per sota de les al voltant de 135 embarcacions que cada dia transitaven per l'enclavament.
Aquest dissabte les autoritats iranianes van sostenir que l'estret d'Ormuz mai tornarà a ser un pas de lliure navegació perquè el seu estatus ha canviat definitivament amb el començament del conflicte, atès que s'ha convertit en "un avantatge estratègic per a Iran".
El president del Parlament, Mohamad Baquer Qalifab, també va defensar que Iran té intenció d'usar el seu domini sobre la zona per proposar una nova realitat regional a través de la signatura de "acords de seguretat bilaterals" amb els països interessats "sense interferències estrangeres".
En aquest sentit, Iran i Oman --amb qui comparteix les aigües de l'estret-- ha iniciat converses per negociar una possible regulació de la navegació.
Malgrat l'augment del tràfic marítim, el preu del petroli no ha donat signes de grans caigudes en els últims dies i el barril de Brent, de referència a Europa, se situa aquest dilluns per sobre dels 109 dòlars per barril, després de gairebé aconseguir al llarg de la jornada els 112 dòlars.