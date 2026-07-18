Teheran denuncia almenys tres morts i vuit ferits en nous atacs d'EUA contra la província d'Hormozgan

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MADRID 18 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i altres vuit han resultat ferides com a conseqüència dels atacs llançats per Estats Units contra la província iraniana d'Hormozgan, al sud del país, segons han informat els mitjans estatals iranians, en el marc la setena nit consecutiva d'atacs que no fa sinó alimentar l'escalada militar de les últimes jornades, convertint en paper mullat l'acord signat entre Washington i Teheran.
La radiotelevisió pública d'Iran, IRIB, ha indicat "els atacs nord-americans d'aquesta nit contra la província han deixat fins al moment tres màrtirs i vuit ferits", en oferir un primer balanç de víctimes.
Posteriorment, el mitjà estatal ha assenyalat que les forces nord-americanes van continuar bombardejant Hormozgan durant la matinada del dissabte i ha assegurat que els atacs van afectar altres tres ponts i un túnel.
Per la seva banda, el Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) va anunciar el divendres una nova onada de bombardejos sobre territori iranià, la setena nit consecutiva d'operacions militars contra la República Islàmica.
Aquesta nova escalada es produeix malgrat el memoràndum subscrit per Iran i Estats Units el passat 18 de juny amb l'objectiu de posar fi al conflicte desencadenat el 28 de febrer. No obstant això, des del 8 de juliol Washington ha reprès els atacs contra territori iranià, accions justificades pel CENTCOM com a represàlies per les accions atribuïdes a Teheran contra bucs mercants en l'estret d'Ormuz.
En resposta, Iran ha llançat atacs contra instal·lacions militars nordamericanes a diversos països d'Orient Pròxim, acusant a Washington d'incomplir l'acord d'alto-el-foc aconseguit entre ambdues parts.
El president d'Estats Units, Donald Trump, va afirmar el passat 9 de juliol que aquest alto el foc havia deixat d'estar vigent i va advertir que la campanya militar prosseguirà durant aquesta setmana, assegurant que, si Teheran rebutjava reprendre les converses, la següent fase de l'ofensiva inclouria atacs contra infraestructures com centrals elèctriques i ponts.