Rubio veu "alguns avanços" en les negociacions per posar fi a la guerra d'Iran

MADRID 27 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat d'Estats Units, Marco Rubio, ha afirmat aquest dimecres que s'han aconseguit "alguns avanços" en el marc de les negociacions amb Iran per posar fi al conflicte iniciat el passat 28 de febrer després de l'ofensiva liderada per Washington juntament amb Israel.
"Crec que s'han aconseguit alguns avanços i hi ha cert interès. Veurem en les properes hores i dies si es pot fer més. Només vull recordar-los a tots, senyor president, que vostè sap bé que té altres opcions disponibles si això no funciona", ha dit, dirigint-se al magnat durant una reunió de gabinet.
Rubio ha subratllat novament que Trump sempre ha expressat la seva preferència de solucionar els conflictes a través del diàleg. "La diplomàcia sempre és la primera opció", ha dit, reiterant a més que Washington prefereix "la via diplomàtica" i donarà "totes les oportunitats" possibles a fi que tingui "èxit".
En aquest sentit, ha apuntat al fet que l'enviat especial nord-americà, Steve Witkoff, i l'assessor de la Casa Blanca i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, així com el vicepresident JD Vance, seguiran treballant per intentar aconseguir un acord.
"Iran mai tindrà un arma nuclear. I si els esdeveniments recents han servit per a alguna cosa, és per recordar-nos un cop més que són el principal patrocinador del terrorisme al món i que mai podran tenir un arma nuclear", ha emfatitzat.
Les seves paraules es produeixen després que la Casa Blanca hagi ratllat de "total invenció" el marc per a l'acord que, segons informacions de mitjans oficials iranians, estarien negociant Washington i Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz i que donaria a Iran el control de l'estratègic pas.