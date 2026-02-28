Iran respon amb més de 1.200 projectils l'atac estranger més potent contra el país

Europa Press/Contacto/Sepahnews
Israel confirma la participació de més de 200 avions que han arribat a més de 500 objectius
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària iraniana ha informat que, des del començament dels atacs aquest dissabte d'Israel i Estats Units contra el país, ha disparat més de 1.200 projectils en resposta, dirigits contra Israel i les posicions militars nord-americanes a la regió.
"Immediatament després de l'atac israelià, es van llançar al voltant de 1.200 míssils des de territori iranià en resposta", ha informat la comandància de la Guàrdia Revolucionària en un comunicat recollit pels mitjans nacionals.
Els atacs de represàlia iranians contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Qatar, Unió dels Emirats Àrabs o Aràbia Saudita haurien causat 200 víctimes nord-americanes, entre morts i ferits, segons ha informat aquest dissabte la Guàrdia Revolucionària iraniana. EUA no ha confirmat aquesta informació.
Fonts militars israelianes estimen que uns 200 d'aquests projectils han anat dirigits contra el seu territori. El servei d'Emergències d'Israel ha informat que almenys 89 persones han resultat ferides de caràcter lleu, la immensa majoria mentre escapaven dels bombardejos.
Israel ha assegurat que la seva operació ha representat el desplegament aeri més important de la seva història. L'Exèrcit ha xifrat en uns 200 els avions de combat que han atacat sistemes de míssils i de defensa aèria iranianes A l'oest i centre d'Iran, incloent la capital, Teheran.
"Els avions combat van llançar simultàniament centenars de municions contra uns 500 objectius, incloent sistemes de defensa aèria i llançamíssils, A diversos punts d'Iran", ha afegit l'Exèrcit israelià.
"Els atacs als sistemes de defensa van permetre l'expansió de la superioritat aèria de la Força Aèria sobre el territori aeri iranià i van degradar severament les capacitats ofensives del règim", segons el comunicat.
A l'espera que Estats Units doni informació exacta sobre el desenvolupament de la seva operació, Iran no ha donat dades sobre la situació dels objectius atacats i els seus primers balanços es remeten a víctimes civils causades pels bombardejos: almenys 85 nenes en una escola primària d'Hormozgan i 15 persones més en un gimnàs de Lamerd, a la província de Fars, a la costa iraniana del golf Pèrsic.