El reformista Masud Pezeshkian assumeix la Presidència de l'Iran amb la benedicció de l'aiatol·là Ali Khamenei

Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

El líder suprem de l'Iran li declara el seu suport sempre que "sigui consistent" amb els principis de la Revolució Islàmica



MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president electe de l'Iran, el reformista Masud Pezeshkian, ha rebut aquest diumenge el permís i les benediccions del líder suprem del país, l'aiatol·là Ali Khamenei, per assumir la prefectura del Govern del país durant una cerimònia celebrada aquest diumenge a Teheran, prolegomen de la seva proclamació pública dimarts que ve.

Pezeshkian es va alçar com a vencedor en les eleccions que van acabar a principis d'aquest mes a la república islàmica; un triomf que va suposar la tornada al poder de la corrent reformista després de dues dècades de governs ultraconservadors i gairebé dos anys després de les protestes més greus de la història del país arran de la mort sota custòdia de Mahsa Amini, una jove kurd-iraniana morta mentre estava detinguda per portar suposadament mal posat el vel islàmic.

El nou president, que arranca amb la doble missió de convèncer els escèptics sobre les seves intencions aperturistes i de negociar polítiques amb el Parlament reaccionari del país, ha rebut formalment la seva tasca a la Jamaran Hussainiya, el domicili del mort fundador de la república islàmica, l'aiatol·là Khomeini, abans de presentar-se a la nació com a mandatari durant una segona cerimònia el pròxim dia 30.

"Avui (diumenge) ratifico el vot popular al savi i honest senyor Masud Pezeshkian, i per la present el nomeno President de la República Islàmica de l'Iran", ha manifestat l'aiatol·là Khamenei no sense recordar que la figura del president estarà sotmesa, com sempre, als designis de l'estament clerical del país.

"Amb sinceres oracions i desitjos d'èxit per a ell, m'agradaria recordar que el vot de la nació i el meu suport romandran intactes mentre continuï el seu enfocament sigui consistent amb el camí recte de l'Islam i la Revolució", ha declarat el líder religiós durant el seu discurs, recollit per l'agència semioficial Tasnim.

Un cop conclogui la cerimònia inaugural de dimarts, Pezeshkian tindrà dues setmanes per presentar el seu nou Consell de Ministres. Tots els candidats seran sotmesos a l'escrutini del Parlament de l'Iran, imprescindible per certificar el seu càrrec.