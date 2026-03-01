Quatre ferits a l'aeroport de Dubai per l'impacte de projectils llançats des d'Iran

Europa Press/Contacto/Ilya Lazarev - Arxiu
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han resultat ferides per l'impacte de projectils llançats des d'Iran sobre l'Aeroport Internacional de Dubai, segons han informat les autoritats.
"Quatre treballadors han patit ferides i han rebut l'atenció mèdica adequada", ha explicat l'Oficina de Premsa de Dubai en un missatge publicat en xarxes socials.
"Els plans de contingència en marxa van permetre l'evacuació dels passatgers", ha afegit.
"Aeroports de Dubai confirma danys menors en un incident que va ser ràpidament contingut", ha informat. Els equips d'emergència van ser desplegats a la zona en coordinació amb les autoritats.