Qatar anuncia la creació de "grups de seguiment" en el començament oficial de la cimera EUA-Iran a Suïssa

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -
La mediació de Qatar ha anunciat aquest diumenge el començament formal de la Cimera del Llac Llucana, la primera reunió entre les cúpules negociadores d'Estats Units i Iran sobre el preacord signat aquesta setmana per intentar posar fi a la guerra, i la creació de "grups de seguiment" per vigilar l'aplicació dels catorze punts que conformen aquest anomenat memoràndum d'entesa.
El vicepresident d'Estats Units, JD Vance, i el president del Parlament d'Iran, Mohamed Baqer Qalifab, encapçalen respectivament les delegacions que compartiran impressions amb la mediació de Qatar i de Pakistan al castell suís de Bürgenstock en una jornada de treball separada en dues sessions, matinal i vespertina, amb l'objectiu d'establir una estructura que defineixi els propers i crucials 60 dies de negociacions que estipula el preacord.
El portaveu d'Exteriors de Qatar, Majid bin Mohamed al Ansari, ha informat de la creació de "grups tècnics especialitzats per negociar els termes de l'acord final, que abastarà tots els aspectes del memoràndum d'entesa" així com de "grups de seguiment per supervisar la implementació del memoràndum cap a la conclusió de l'acord final".
El portaveu ha celebrat "el compromís de totes les parts de dur a terme el procés de negociació de bona fe, amb l'objectiu d'aconseguir un acord integral i sostenible" al mig, ara mateix, d'una crisi per la continuació de l'ofensiva israeliana al sud de Líban i el nou tancament de l'estret d'Ormuz que va declarar Iran el dissabte en represàlia als bombardejos.
El portaveu d'Exteriors de Qatar ha reiterat finalment "el ple suport de l'Estat de Qatar a tots els esforços encaminats a aconseguir l'èxit de les negociacions i aconseguir un acord final que promogui la pau, la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat sostenibles a la regió".