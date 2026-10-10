Putin trasllada a Trump una proposta iraniana per a la resolució del conflicte bèl·lic

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president rus, Vladimir Putin, ha traslladat al seu homòleg nordamericà, Donald Trump, una proposta del president iranià, Masud Pezeshkian, per a la resolució del conflicte bèl·lic que enfronta a Washington i Teheran des de fa mesos.
"El president Putin ha mantingut una conversa telefònica en la qual ha traslladat al president nordamericà, Donald Trump, el punt de vista d'Iran per a una possible resolució del conflicte a Orient Pròxim", ha explicat a la premsa russa el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov.
Peskov ha explicat que Putin va mantenir dues reunions amb Pezeshkian durant la cimera de països membres de la Comunitat d'Estats Independents (CEI) i de la Cimera Mediambiental del Caspi celebrades a Turkmenistan el divendres. En aquestes trobades tots dos mandataris van parlar de la propera conversa telefònica prevista entre Putin i Trump, segons recull l'agència de notícies russa TASS.
"Llavors, i d'acord amb el president iranià, Putin ha traslladat a Trump el punt de vista d'Iran per a una possible resolució del conflicte", ha apuntat Peskov, que concreta que la conversa es va celebrar el divendres.
Putin va afirmar durant la trobada amb Pezeshkian que la situació a Orient Pròxim és "greu" i va manifestar la intenció de Rússia de "fer tot el possible per ajudar a resoldre-la". "Sabem que Iran està realitzant intents sincers de posar fi al conflicte iniciat a la regió sense que tinguessin responsabilitat alguna i ha plantejat de nou noves propostes per a una solució pacífica", ha afegit.
En aquest contacte també es va tractar la situació a Ucraïna, que de fet va ser el "principal tema de conversa" entre Trump i Putin. També van parlar de les relacions bilaterals, segons el comunicat oficial del Kremlin.
"A iniciativa del president nordamericà Donald Trump la majoria de la conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin es va dedicar a la solució d'Ucraïna", ha explicat Peskov posteriorment.