Putin denuncia la mort de Khamenei com una violació de "totes les normes de la moral humana"

-/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Arxiu
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladimir Putin, ha comunicat aquest diumenge les seves condolences a les autoritats iranianes per la mort del líder suprem del país, Alí Khamenei, en un atac conjunt executat aquest dissabte per Estats Units i Israel a Teheran, i que ha condemnat sense pal·liatius.
"L'assassinat del Líder Suprem de la República Islàmica d'Iran, l'aiatol·là Alí Khamenei, així com la de membres de la seva família, ha estat comès en cínica violació de totes les normes de la moral humana i el dret Internacional", ha manifestat Putin, segons un comunicat publicat a la web del Kremlin.
"Els demano que transmetin els meus més sinceres condolences i suport a la família i amics del Líder Suprem, al govern i a tot el poble d'Iran", va afegir el president, un dels més grans aliats internacionals d'Iran.
"Al nostre país, l'aiatol·là Khamenei serà recordat com un estadista destacat que va fer una enorme contribució personal al desenvolupament de les relacions amistoses rus-iranianes, elevant-les al nivell d'una associació estratègica integral", assenyala el comunicat.