Iran.- El president del Parlament iranià veu en els acostaments d'EUA una tapadera per a una invasió per terra

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament d'Iran, Mohamad Baqer Qalibaf, s'ha declarat convençut que els missatges d'acostament que ha deixat entreveure Estats Units durant aquesta setmana no són sinó una tapadera per ocultar els preparatius d'una invasió per terra i haassegurat que l'Exèrcit iranià està preparat per a aquesta operació.
"L'enemic envia obertament missatges de negociació i diàleg, però secretament planeja un atac terrestre. Ignora que els nostres homes esperen l'arribada de soldats nordamericans per atacar-los i castigar per sempre als seus aliats regionals", ha manifestat Qalifab, antic comandant de la Guàrdia Revolucionària i màxima autoritat de l'ultraconservador Legislatiu iranià.
En la seva valoració d'aquest diumenge sobre la situació actual de la guerra, Qalifab indica que el conflicte travessa ara mateix "el seu moment més delicat" perquè el president d'Estats Units, Donald Trump, ha declarat que la reobertura de l'estratègic estret d'Ormuz, sota domini total d'Iran, s'ha convertit en la seva "prioritat operativa" donat el panorama econòmic que se li aveïna, amb un mercat energètic "fora de control" i una "inflació alimentària imminent".
"Trump ha estat acusat de lliurar una guerra sense sentit al món i no té resposta per a l'opinió pública. La maldat d'iniciar una guerra s'ha tornat contra qui la va iniciar", ha afegit el president del Parlament iranià.