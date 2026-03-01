El president d'Iran veu en la mort de Khamenei una "declaració de guerra" contra el món musulmà

Europa Press/Contacto/Sha Dati
Pezeshkian clama que la venjança és un dret legítim i un deure en record del líder suprem iranià
MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Iran, Masud Pezeshkian, ha denunciat que la mort del líder suprem del país aquest dissabte en l'operació conjunta d'EUA i Israel sobre Teheran representa una "declaració de guerra oberta" contra el món musulmà i ha promès venjança en record de l'aiatol·là.
Pezeshkian, ara al capdavant d'un triumvirat de govern provisional, no s'ha caminat amb draps calents a l'hora de descriure l'impacte de la mort de Jamenei: "És la major aflicció del món islàmic actual", ha manifestat en un missatge publicat per la radiotelevisió estatal IRIB.
"L'assassinat del més alt funcionari polític de la República Islàmica d'Iran, líder i autoritat prominent del món xiïta per part del sinistre eix nord-americà-sionista es considera una declaració de guerra oberta contra els musulmans, especialment els xiïtes, a tot el món", ha manifestat el president.
En aquest context, "la República Islàmica d'Iran considera el vessament de sang i la venjança contra els perpetradors i comandants d'aquest crim històric com el seu legítim haver d'i dret, i complirà amb aquesta gran responsabilitat i deure amb totes les seves forces", ha avisat.
Una altra destacada veu del món xiïta, el gran aiatol·là iraquià Alí al Sistani, s'ha sumat a les condolences de les últimes hores mentre denunciava l'operació conjunta.
"És clar que els enemics estan buscant fer mal al nostre estimat Iran a través del martiri, i només puc esperar d'aquest país que mantingui la unitat i la cohesió nacionals en aquestes difícils i delicades circumstàncies i no permeti que els agressors aconsegueixin els seus sinistres objectius", ha declarat.