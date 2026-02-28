El president d'Iran condemna el bombardeig d'una escola en la primera reacció als atacs

Europa Press/Contacto/Iranian Presidency
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Iran, Masud Pezeshkian, ha expressat la seva condemna pel "bàrbar", "covard" i "inhumà" bombardeig d'aquest dissabte sobre una escola femenina de Minab, al sud del país, en què han mort almenys 85 nenes segons l'últim balanç oficial.
Aquesta és la primera comunicació oficial de Pezeshkian des de l'inici a primera hora d'aquest dissabte dels bombardejos d'Israel i Estats Units sobre Iran.
"Aquest acte bàrbar és una pàgina negra més en l'historial dels incomptables crims perpetrats pels invasors d'aquesta terra que mai serà esborrat de la memòria històrica de la nostra nació", ha publicat a la seva pàgina web oficial.
Pezeshkian ha condemnat així l'atac dels "agressors nord-americans i sionistes" sobre l'Escola Primària Sahayare Tayiba i ha instat a la mobilització de tots els recursos necessaris per atendre els ferits en aquest atac.
El missatge, si prové de Pezeshkian, pot confirmar que el president iranià continua viu malgrat els bombardejos llançats aquest dissabte per Estats Units i Iran amb l'objectiu declarat de forçar un canvi de règim al país.