El Papa, en la Missa del Diumenge de Rams: "No es pot utilitzar a Déu per justificar la guerra"

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -
Lleó XIV ha reiterat el seu rebuig a la guerra i ha expressat que "no es pot utilitzar a Déu" per justificar els conflictes, durant la Missa del Diumenge de Rams, amb la qual ha donat inici a la primera Setmana Santa del seu pontificat.
"Deposin les armes, recordin que són germans", ha manifestat el Pontífex durant l'homilia entre les oliveres que s'han col·locat a la plaça de Sant Pere del Vaticà amb motiu del Diumenge de Rams, en la qual ha insistit que "Déu sempre rebutja la violència".
Després de la proclamació de l'Evangeli, el Papa ha destacat que Jesús "no es va armar" i "no es va defensar" davant de "la brutalitat i als abusos". "Aquest és el nostre Déu: Jesús, Rei de la pau. Un Déu que rebutja la guerra, a qui ningú pot usar per justificar la guerra", ha insistit davant dels 40.000 fidels congregats a la plaça.
Citant al bisbe Tonino Bell en concloure la seva homilia, el Papa ha afirmat "que les injustícies dels pobles tenen els dies comptats. Que les resplendors de les guerres s'estan reduint a llums crepusculars. Que els patiments dels pobres han arribat als seus últims alès".
Abans de l'inici de la Missa, ha tingut lloc la processó que des del Braç de Constantí de la Columnata de Bernini que ha arribat al centre de la plaça envoltant-la i en la qual el Papa ha participat a peu. Els assistents han portat 120 palmells i palmurelli, uns palmells blancs, fins i entrellaçats que s'utilitzen tradicionalment al Vaticà el Diumenge de Rams, a més de 120.000 branques d'olivera, segons ha informat el portal de notícies del Vaticà, Vatican News.
DEMANA PELS CRISTIANS D'ORIENT MITJÀ
Després de l'homilia, el Papa ha recordat "als cristians d'Orient Mitjà que sofreixen les conseqüències d'un conflicte atroç i que, en molts casos, no poden viure plenament els ritus d'aquests dies sants".
"No podem oblidar a els qui avui participen de manera real en el seu patiment. La seva prova interpel·la la consciència de tots. Elevem nostra súplica al Príncep de la Pau perquè sostingui als pobles ferits per la guerra i obri camins concrets de reconciliació i pau", ha clamat el Pontífex.
Així mateix, ha assegurat que resa "pels mariners que són víctimes de la guerra", i ha demanat "per tots els migrants morts al mar, en particular per aquells que han perdut la vida en els últims dies enfront de les costes de la illa de Creta".
Durant aquesta Setmana Santa, Lleó XIV continuarà amb la tradició del Via Crucis davant del Coliseu de Roma i celebrarà la missa del Dijous Sant a la històrica basílica de Sant Joan de Letrán, un canvi respecte a la tradició del Papa Francesc de celebrar-la en una presó o en un centre de migrants.