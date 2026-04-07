El Pakistan demana a Trump que estengui dues setmanes el seu ultimàtum a l'Iran

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha demanat aquest dimarts al president dels Estats Units, Donald Trump, que estengui dues setmanes més l'ultimàtum atorgat a les autoritats de l'Iran, a poques hores que expiri i en una jornada en la qual s'han incrementat les seves amenaces si Teheran no accepta les seves exigències.
"Perquè la diplomàcia segueixi el seu curs, sol·licito encaridament al president Trump que ampliï el termini dues setmanes", ha declarat a les xarxes socials, on ha assegurat que els esforços diplomàtics per detenir la guerra "avancen de forma constant, ferma i decidida, amb possibilitats de donar lloc a resultats substancials en un futur proper".
El dirigent pakistanès ha demanat als "germans iranians" que, a canvi, obrin l'estret d'Ormuz, bloquejat en represàlia als atacs dels Estats Units i Israel contra el seu territori, "durant aquest mateix període de dues setmanes, com a gest de bona voluntat".
En el mateix missatge, Sharif ha emplaçat "totes les parts bel·ligerants a respectar un alto el foc a tot arreu durant dues setmanes per permetre que la diplomàcia aconsegueixi la fi definitiva de la guerra, en honor de la pau i l'estabilitat a llarg termini a la regió".
Les seves paraules arriben després que Trump hagi amenaçat dient que "tota una civilització morirà aquesta nit" a poques hores que acabi el seu ultimàtum a Teheran si no accepta les seves exigències i permet el pas de vaixells per l'estret.