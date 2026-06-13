Pakistan apunta que l'acord entre EUA i Iran es finalitzarà "probablement" en 24 hores

Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal - Arxiu
MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, ha anunciat aquest dissabte que "probablement" l'acord entre Iran i Estats Units es "finalitzarà" en les properes 24 hores mitjançant una "signatura electrònica" del document negociat; un acord provisional que obre la porta a 60 dies de negociacions sobre el programa nuclear iranià i l'estret d'Ormuz, entre altres qüestions.
"Estem més a prop que mai d'un acord de pau. Probablement es finalitzarà en les properes 24 hores en les quals Pakistan es prepara per a la signatura electrònica de l'acord de pau immediatament després i per a les negociacions a nivell tècnic de la setmana vinent", ha explicat Sharif en xarxes socials.
El primer ministre aprofita a més per expressar el seu agraïment a Estats Units i a Iran "pel seu compromís amb les negociacions" i per destacar la postura dels països "germans" de la regió "pel seu suport".
"Confiem que aquest històric acord de pau senti unes bases fermes per a una pau duradora", ha apuntat en un missatge en el qual a més esmenta per aquest ordre al president nordamericà, Donald Trump; al vicepresident JD Vance; al secretari d'Estat, Marco Rubio; al negociador Steve Witkoff; al president iranià, Masud Pezeshkian, i al ministre d'Afers exteriors iranià, Abbas Araqchi.
El president nordamericà, Donald Trump, va afirmar el dijous que suspenia uns atacs presumptament programats contra Iran al·legant que, després de dur a terme "converses al més alt nivell" amb funcionaris iranians, totes les parts han aprovat els "punts finals" de l'acord per posar fi a la guerra iniciada amb l'ofensiva d'Israel i Estats Units contra Iran fa més de tres mesos.
Iran s'ha limitat a matisar que "tan aviat" com les autoritats "competents" hagin arribat a una conclusió sobre les negociacions, ho anunciaran, en el marc de les negociacions obertes, amb mediació de Pakistan, després de l'alto el foc aconseguit el 8 d'abril, marcat per recents intercanvis d'atacs.
Al principi fonts de la negociació apuntaven a una signatura del memoràndum a Ginebra, Suïssa, però podria endarrerir-se fins que se celebri la cimera de líders del Grup dels Set (G7) prevista per a la setmana vinent a Evian, als Alps francesos, del 15 al 17 de juny.