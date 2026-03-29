Pakistan anuncia que acollirà contactes entre Iran i EUA "els propers dies"

Els ministres d'Exteriors turc, saudita, egipci i pakistanès s'han reunit aquest diumenge a Islamabad
MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -
Pakistan ha anunciat aquest diumenge que acollirà contactes entre Estats Units i Iran "els propers dies" per intentar posar fi al conflicte bèl·lic iniciat el 28 de febrer amb els bombardejos d'Estats Units i Israel, a què Teheran ha respost amb el llançament de míssils i drones i tallant el pas de petroli per l'estret d'Ormuz.
"Pakistan se sent honrat d'acollir i facilitar els propers dies converses significatives entre les dues parts per a un acord integral i durador del conflicte actual", ha destacat el viceprimer ministre i ministre d'Exteriors pakistanès, Ishaq Dar, en una declaració oficial publicada aquest diumenge.
"Pakistan està molt content que tant Iran com Estats Units hagin expressat la seva confiança a Pakistan per facilitar converses", ha afegit Dar.
El ministre pakistanès ha destacat que la iniciativa té el suport de Xina, i ha mantingut una conversa telefònica amb el seu ministre d'Afers exteriors, Wang Yi. "Xina recolza totalment la iniciativa de Pakistan", ha explicat Dar.
Així mateix ha parlat amb el secretari general de l'ONU, António Guterres, que també ha recolzat la "iniciativa de pau", i amb altres ministres d'Exteriors de diferents països que també han expressat el seu "ple suport" a la proposta.
Dar ha anunciat la celebració de negociacions després d'una trobada mantinguda a Islamabad amb els ministres d'Afers exteriors d'Aràbia Saudita, Turquia i Egipte.