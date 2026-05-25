Pakistan afirma que "les coses avancen en la bona direcció" per a un acord entre EUA i Iran

MADRID 25 maig (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, ha afirmat aquest dilluns que "les coses avancen en la bona direcció" de cara a un acord entre Estats Units i Iran per posar fi a la guerra oberta a Orient Pròxim a causa de l'ofensiva deslligada per sorpresa el 28 de febrer per les forces nordamericanes i israelianes contra el país asiàtic.
"Esperem i resem per que la pau sigui restablida, i s'ha cobert molt terreny. Les coses avancen en la bona direcció", ha assenyalat Sharif, qui es troba en un viatge oficial a Xina, enmig d'informacions sobre possibles progressos de cara a un pacte, segons ha informat el diari pakistanès 'Dawn'.
Així, ha destacat que Pakistan està jugant "un paper sincer per intervenir entre Estats Units i Iran" i ha lloat la labor en aquest sentit per part del cap de l'Exèrcit pakistanès, Asim Munir, de qui ha dit que "ha jugat un paper molt important" per apropar postures entre les cúpules de tots dos països.
El president d'Estats Units, Donald Trump, va assegurar el diumenge que les converses amb Iran segueixen progressant adequadament amb vista a la possible signatura d'un acord "de principis"; un primer pas per fi definitiu de la guerra i la reobertura de l'estratègic estret d'Ormuz.
No obstant això, Trump va avisar que en cap cas signarà un acord a més córrer perquè "ambdues parts han de prendre's el seu temps i fer les coses bé", mentre que el president d'Iran, Masud Pezeshkian va esgrimir que qualsevol acord que s'aconsegueixi haurà de rebre el vistiplau del líder suprem iranià, Mojtaba Jamenei, al mateix temps que va insistir que Teheran no renunciarà al seu "dret" a desenvolupar tecnologia nuclear.
Estats Units i Iran estan sumits en un procés de diàleg, si bé les diferències en les postures han impedit fins ara la celebració d'una segona reunió a Islamabad, que va acollir un primer cara a cara després de l'acord d'alto el foc pactat el 8 d'abril, prorrogat des de llavors sense data límit per part de Trump.