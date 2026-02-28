Netanyahu diu que hi ha "molts senyals" que Ali Jamenei ha mort en els atacs contra Iran

Haim Zach/GPO/dpa - Arxiu
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dissabte que hi ha "molts senyals" que el líder suprem Ali Jamenei va morir en els atacs conjunts llançats per Estats Units i Israel contra la República Islàmica d'Iran, amb l'objectiu declarat de forçar un canvi de règim.
"Hi ha molts senyals que Jamenei no segueix amb vida", ha dit el primer ministre israelià en una al·locució a la ciutadania d'Israel, en què ha explicat que l'atac inicial va tenir com a objectiu el lloc on estava el líder suprem iranià.
Netanyahu ha titllat de "tirà" Jamenei, acusant-lo de promoure el "terrorisme" arreu del món i d'estar darrere de plans per destruir Israel, unes iniciatives que, segons ha defensat el primer ministre israelià, han estat totalment desbaratades amb l'ofensiva amb Estats Units.
L'atac d'aquest dissabte ha matat "diversos dels principals líders" d'Iran implicats en el programa nuclear, ha assegurat Netanyahu, que, després d'una primera jornada "històrica", ha dit que Tel Aviv continuarà atacant "diversos objectius del règim".
En un missatge a la ciutadania iraniana, ha afirmat que es presenta una enorme "oportunitat" de fer caure el règim, insistint que tindrà "el seu moment" per sortir als carrers i "acabar la feina" per enderrocar la República Islàmica.