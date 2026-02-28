Mitja Lluna Vermella iraniana confirma més de 200 morts i gairebé 750 ferits

Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
Mitja Lluna Vermella iraniana ha constatat que l'onada d'atacs combinats llançats a primera hora d'aquest matí per Estats Units i Israel han deixat més de 200 morts i gairebé 750 ferits a 24 províncies d'Iran.
Segons ha informat un portaveu a la radiotelevisió estatal iraniana IRIB, els atacs han deixat concretament 201 morts i 747 ferits.
Les autoritats iranianes han informat que més d'un centenar d'aquests morts són civils i han estat identificats en dos atacs: el primer contra una escola infantil d'Hormozgan, que deixa fins al moment 85 escolars mortes, i el segon contra un gimnàs a la província de Fars, que ha matat 15 persones.
Mitja Lluna Vermella ha estimat que més de 220 dels seus equips són en els llocs dels atacs "i les operacions de socors continuen".
Per part d'Israel, el servei d'Emergències confirma fins al moment 89 ferits lleus pels contraatacs iranians contra sòl israelià i les posicions militars d'EUA a la regió, que han provocat 1 mort a Unió dels Emirats Àrabs i 12 ferits a Kuwait.
Iran assegura que més de 200 militars nord-americans han mort o han resultat ferits en aquests atacs però Washington encara no s'ha pronunciat sobre això.