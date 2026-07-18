2 militars dels EUA morts i 1 desaparegut en l'atac iranià sobre una base a Jordània

Europa Press/Contacto/Tsgt. Christopher Hubenthal/
MADRID 18 jul. (EUROPA PRESS) -
Dos militars nord-americans han mort i un altre està "desaparegut en combat" després dels atacs de projectils iranians sobre objectius d'Estats Units a Jordània, segons el Comandament Central de les Forces Armades nord-americanes (CENTCOM).
"Dos militars d'Estats Units han mort en acció a Jordània mentre forces del CENTCOM i aliades es defensaven d'atacs iranís amb míssils balístics i drons", informa el CENTCOM en un comunicat.
Quatre militars nord-americans més han estat evacuats per motius mèdics a hospitals jordans, i "ja han rebut l'alta". "Altres militars han estat tractats per ferides menors i ja han tornat al servei", ha afegit.
De moment no s'ha publicat més informació sobre les víctimes "per respecte a les famílies" i s'espera que passin 24 hores des de la notificació per publicar-ne els noms. Amb aquests són 16 els militars nord-americans morts confirmats oficialment des de l'inici de l'última escalada militar entre ambdues parts, el 28 de febrer.
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha informat d'atacs contra les posicions d'Estats Units a la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centre-nord del país, enmig de la represa de les hostilitats amb Washington que són a punt de fer descarrilar l'acord preliminar de negociacions signat per tots dos països el 17 de juny. Els projectils iranians han arribat a hangars amb avions de combat nord-americans i "una gran plataforma d'estacionament".
Hores abans, Iran havia assegurat que un atac previ havia aconseguit els dipòsits de combustible nord-americans a la base; una instal·lació que Teheran considera com a estratègica per la seva ubicació, les seves infraestructures militars i el seu paper en les operacions nord-americanes a Àsia Occidental.
En resposta, l'Exèrcit jordà ha informat de l'enderrocament de quatre avions no tripulats d'Iran sense parlar de danys a la base aèria.