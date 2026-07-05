Milions d'iranians han acomiadat ja a Teheran les restes mortals de l'aiatol·là Jamenei

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MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Milions d'iranians han presentat ja els seus respectes a les restes mortals de l'aiatol·là Alí Jamenei a Teheran, segons estimacions de mitjans oficials del país al començament aquest diumenge del segon dia d'exèquies en la Gran Mosalla de la cabdal iraniana, mentre les autoritats ultimen els preparatius de la multitudinària processó del dilluns als carrers de la ciutat, i a la qual podrien acudir fins a 20 milions de persones.
Les restes mortals de Jamenei i la seva família, morts el 28 de febrer per un bombardeig d'avions israelians sobre Teheran, en el començament de la guerra d'Iran, porten reposant des del dissabte en la Gran Mosalla, completament abarrotada des de primera hora del matí d'ahir, en el començament d'un llarg funeral d'estat.
Després de la processó a Teheran, les restes mortals de Jamenei seran traslladats a la ciutat santa de Qom, d'aquí als llocs sagrats de Kerbala i Nayaf, a l'Iraq, i finalment tornaran a sòl iranià, on rebran última sepultura el dijous en el santuari de l'imant Resa en Mashhad, també ciutat natal de Jamenei.
Mitjans oficials iranians han informat d'almenys set milions de desplaçaments amb metro fins a la Gran Mosalla de Teheran des del començament dels actes funeraris.
El veterà clergue Jafar Sobhani ha presidit, als seus 97 anys d'edat, les oracions funeràries d'aquest diumenge, que han comptat amb la presència d'autoritats tan destacades com el que fos secretari del Consell Superior de Seguretat Nacional d'Iran i ara membre del Consell de Discerniment, l'antic negociador nuclear Said Yalili.