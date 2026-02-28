Macron crida a una reunió urgent del Consell de Seguretat en un "moment decisiu" per a la pau internacional

Europa Press/Contacto/Julien Mattia
El president francès demana a les autoritats de Teheran que "retornin la veu al poble"
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha cridat a una reunió urgent del Consell de Seguretat de Nacions Unides donat el "moment decisiu" que travessa la seguretat mundial després de l'atac combinat d'EUA i Israel contra Iran, i la resposta iraniana contra sòl iranià i posicions nord-americanes a la regió.
"L'esclat de la guerra entre Estats Units, Israel i Iran comporta greus conseqüències per a la pau i la seguretat internacionals. En aquest moment decisiu, s'estan prenent totes les mesures necessàries per garantir la seguretat del nostre territori nacional, els nostres ciutadans i els nostres interessos a Orient Pròxim", ha manifestat Macron a les seves xarxes socials.
El president d'Iran ha avisat que "l'escalada actual és perillosa per tots i ha de cessar". El mandatari ha demanat a les autoritats iranianes que entaulin "negociacions de bona fe per posar fi als seus programes nuclears i balístics, així com a les seves activitats de desestabilització regional".
Iran porta setmanes entaulant negociacions amb EUA sobre el seu programa nuclear fins que el president nord-americà, Donald Trump, ha ordenat est ataqui sorpresa amb la col·laboració israeliana, contra els centres de poder a Iran.
En referència a les protestes dels últims mesos a Iran, que han deixat més de 3.000 morts segons les autoritats iranianes, Macron ha demanat que el poble iranià "construeixi lliurement el seu futur" perquè "les massacres comeses pel règim islàmic ho desqualifiquen i exigeixen que se li retorni la veu el més aviat possible".
Així, "fidel als seus principis i conscient de les seves responsabilitats internacionals, França sol·licita una reunió urgent del Consell de Seguretat de Nacions Unides", ha reblat Macron.