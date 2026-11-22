MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han informat aquest diumenge que 2 petroliers s'han incendiat en aigües a l'est de l'estret d'Ormuz després d'impactar amb mines marítimes.
"2 petroliers que han entrat aquest matí en aigües restringides a l'est de l'estret d'Ormuz s'han incendiat després de colpejar una mina naval malgrat els advertiments previs i després de desactivar els seus sistemes de detecció i navegació", ha informat l'Armada iraniana en un comunicat.
Teheran adverteix així que "els armadors, operadors i pilots dels vaixells que ignorin els advertiments i naveguin per zones prohibides apagant els seus sistemes de navegació seran directament responsables de les conseqüències i danys per als petroliers".
L'Iran ha declarat el tancament de l'estret d'Ormuz --artèria fonamental per al subministrament mundial de petroli des del golf Pèrsic-- arran de l'ofensiva militar llançada al febrer pels Estats Units i Israel, advertint que el trànsit només és segur a través dels corredors autoritzats per les seves Forces Armades.
Per contra, Washington rebutja que existeixi un bloqueig efectiu sobre l'estret, assegurant que exerceix el control militar a l'exterior del pas i que escorta embarcacions comercials per garantir el flux d'exportacions energètiques des del Pròxim Orient.