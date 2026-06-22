L'Iran i els EUA acaben la primera ronda de negociacions amb "avanços encoratjadors"

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
Pakistan i Qatar, països mediadors en les negociacions obertes entre els Estats Units i Qatar a la localitat suïssa de Burgenstock, han afirmat a la matinada d'aquest dilluns que la primera sessió "s'ha desenvolupat en un ambient positiu" i ha resultat en "avanços encoratjadors".
"La primera sessió de converses d'alt nivell en el marc del Memoràndum d'Entesa d'Islamabad ha conclòs", han indicat Islamabad i Doha en un comunicat conjunt en el qual han subratllat que la cimera "s'ha desenvolupat en un ambient positiu i constructiu" i que "s'han aconseguit avanços encoratjadors", entre els quals han destacat "la creació d'un mecanisme per a futures converses tècniques".
A més, Washington i Teheran "han acordat la creació d'un Comitè d'Alt Nivell que supervisarà políticament la mediació" i al com informaran "periòdicament" els negociadors principals: aquests, recull el comunicat, "dirigiran grups de treball centrats en temes nuclears, sancions i un grup de seguiment i resolució de controvèrsies per garantir la implementació efectiva del Memoràndum d'Entesa".