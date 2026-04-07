L'Iran adverteix l'ONU de possibles crims contra la humanitat després de les amenaces de Trump

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El representant permanent de l'Iran davant de les Nacions Unides, Amir Saied Iravani, ha advertit aquest dimarts davant del Consell de Seguretat de l'ONU que els Estats Units podrien "cometre un crim de guerra manifest i un crim contra la humanitat" si duessin a terme les amenaces llançades hores abans pel president nord-americà, Donald Trump.
"En relació amb l'amenaça explícita del president dels Estats Units de cometre crims de guerra a gran escala i d'atacar i destruir la infraestructura civil essencial de l'Iran, aquesta amenaça constitueix una violació flagrant i atroç del dret internacional humanitari i de les normes més fonamentals que regeixen els conflictes armats", ha afirmat durant la seva intervenció davant del grup de 15 països, abans de defensar que, si es duguessin a terme, els "Estats Units assumirien la responsabilitat plena i innegable de cometre un crim de guerra manifest i un crim contra la humanitat".
Iravani ha assegurat que el seu país "no es quedarà de braços creuats davant de crims de guerra tan atroces" i que, en el seu lloc, "exercirà, sense vacil·lar, el seu dret inherent a la legítima defensa i adoptarà mesures recíproques immediates i proporcionades".
Així mateix, ha lamentat que el Consell de Seguretat no hagi complert "amb la seva responsabilitat primordial de mantenir la pau i la seguretat internacionals" en el marc del conflicte desfermat fa ja més d'un mes, i ha defensat que aquest "incompliment no priva ni pot privar l'Iran del seu dret legítim a actuar".
El representant iranià ha assegurat que la resposta de Teheran després de l'ofensiva llançada contra el seu territori per Israel i els Estats Units "es basa fermament en el dret internacional" i, sobre això, ha declarat que seran aquests dos països els qui "assumiran la responsabilitat de totes les conseqüències posteriors".
Iravani ha fet aquestes declaracions durant la votació d'una resolució presentada per Bahrain davant del Consell de Seguretat que demanava la fi "immediata" per part de l'Iran dels atacs a vaixells comercials a l'estret d'Ormuz i encoratjava els països a coordinar esforços per garantir la seguretat marítima, fins i tot mitjançant escortes.
"L'objectiu d'aquest projecte és evident", ha assegurat, precisant que la fi d'aquest text era "castigar la víctima per defensar la seva sobirania i els seus interessos nacionals vitals en el golf Pèrsic i a l'estret d'Ormuz, al mateix temps que proporciona una cobertura política i jurídica per a nous actes il·legals per part dels agressors".
L'ambaixador ha considerat que la proposta que sí ha comptat amb el vistiplau d'11 països "en essència, es tractava d'un projecte de resolució dels Estats Units". A més, ha agraït a Pequín i Moscou el seu vot "responsable" en rebutjar el projecte exercint així el seu dret a veto en el Consell de Seguretat.
En aquesta línia s'ha manifestat sobre el Pakistan, que porta dies exercint labors de mediació entre Washington i Teheran amb l'objectiu de facilitar un procés de converses que derivi en la fi de la guerra, i Colòmbia, per abstenir-se.
Així mateix, ha defensat la resposta "proporcionada" del seu país impedint el pas de vaixells "associats als agressors" per l'estret d'Ormuz, davant del que ha qualificat de "brutal" guerra en contra seva. En aquest sentit, ha assegurat que les embarcacions "no hostils" podran travessar l'estret.
D'altra banda, ha rebutjat qualsevol proposta d'alto-el-foc temporal "especialment a la llum de (la seva) experiència del passat mes de juny", en al·lusió a la denominada guerra dels 12 dies, llançada per Israel enmig d'un procés de negociacions entre Washington i Teheran per intentar aconseguir un nou acord nuclear.
Per a l'Iran, qualsevol solució viable al conflicte en curs ha de garantir la fi "definitiva" dels atacs contra el seu territori i que els dos països assumeixin "tota la responsabilitat pel sofriment que han infligit", ha agregat Iravani.