L'impacte d'un míssil iranià deixa almenys sis morts i 20 ferits al centre d'Israel

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort i una vintena han resultat ferides per l'impacte d'un míssil iranià en la localitat israeliana de Beit Shemesh, en el centre del país, segons ha confirmat el servei nacional d'ambulàncies, el Magen David Adom.
D'entre els ferits hi ha almenys dos en estat greu, d'acord amb el servei d'Emergències israelià en comentaris addicionals d'un portaveu al canal 12 de la televisió del país.
El míssil, indiquen els sanitaris, ha impactat de ple en un edifici residencial que ha acabat completament esfondrat. Desenes d'ambulàncies es troben ja en el lloc, acompanyant a equips de rescat que busquen a més gent sota els enderrocs.