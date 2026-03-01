Focke Strangmann/dpa - Arxiu
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
Dos de les companyies navilieres més importants del món, Mediterranean Shipping Company (MSC) i Maersk, han anunciat la suspensió de les seves operacions en l'estret d'Ormuz, una de les artèries del comerç mundial, ara mateix tancat al pas enmig del nou conflicte obert entre Iran, Estats Units i Israel.
En un comunicat publicat a la seva pàgina web, MSC va més enllà i assegura que "com a mesura de precaució, MSC ha suspès totes les reserves per a trasllat global de carregaments per la regió d'Orient Pròxim fins a un altre avís".
Maersk, per la seva banda, també ha anunciat la suspensió de "tots els creuaments de vaixells a l'Estret d'Ormuz fins a proper avís" i avisa als seus clients que "els serveis que fan escala en ports del golf Pèrsic podrien experimentar retards, desviaments o ajustos d'horari".
Diversos bucs havien informat durant la jornada del dissabte de la recepció de transmissions de l'Armada iraniana informant que el trànsit per l'estret d'Ormuz està prohibit.
Els principals operadors i navilieres han suspès les seves operacions a Ormuz i les empreses asseguradores han suspès la seva cobertura a la zona. Les pàgines de seguiment del tràfic marítim revelen que el trànsit s'ha paralitzat a banda i banda de l'estret.