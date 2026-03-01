Iran.- Kallas destaca que la mort de Khamenei "és un camí obert a un Iran diferent"

Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Arxiu
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
L'Alta Representant de la UE per a la Política Exterior i de Seguretat, Kaja Kallas, ha destacat que la mort del líder suprem iranià, l'aiatol·là Alí Khamenei, "és un camí obert a un Iran diferent".
"La mort d'Alí Khamenei és un moment decisiu en la història d'Iran. Incert és el que ve ara, però és un camí obert a un Iran diferent, un en el qual la seva gent pugui tenir més llibertat per modelar-ho", ha afirmat Kallas en xarxes socials.
La cap de la diplomàcia comunitària ha destacat que ha mantingut contactes amb altres socis, inclosos els països de la regió "els qui suporten tot el pes de les accions militars d'Iran" per buscar "passos pràctics per a la desescalada".
El missatge de Kallas ve acompanyat d'una imatge en la qual dona a entendre que ha mantingut contacte amb els ministres d'Afers exteriors del G7 i amb els ministres de països com Israel, Jordània, Egipte, Turquia, Qatar, Oman, Bahréin i Kuwait.
Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha contactat amb el rei Abdalá de Jordània. "Ens solidaritzem plenament amb el Regne Hachemita de Jordània després dels atacs iranians d'ahir", ha ressaltat.
Von der Leyen s'ha referit també a la mort de Khamenei. "Amb la marxa de Khamenei, el poble iranià renova l'esperança. Hem d'assegurar-nos que el futur els pertanyi i puguin forjar-ho", ha plantejat, encara que ha alertat del "risc real d'inestabilitat" i d'una possible "espiral de violència".
Khamenei ha mort en els bombardejos nord-americans i israelians llançats contra els centres de poder polític i militar d'Iran amb l'objectiu declarat d'aconseguir un canvi de règim.