Israel i EUA ataquen el principal aeroport d'Iran i plantes dessalinitzadores a la illa de Qeshm

Europa Press/Contacto/Shadati - Arxiu
MADRID, 7 març (EUROPA PRESS) -
Israel i Estats Units han atacat en les últimes hores del principal aeroport d'Iran i importants plantes dessalinitzadores a la illa iraniana de Qeshm que el Govern iranià ha denunciat com a crims contra la població civil mentre les seves forces armades han prosseguit tot el matí amb els seus atacs contra Israel, de moment sense víctimes en cap d'aquests casos.
Les Forces de Defensa d'Israel han confirmat que els seus avions han atacat l'aeroport de Mehrabad i destruït almenys 16 avions pertanyents a la unitat de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària.
Israel denuncia que l'aeroport servia com a "centre neuràlgic per a l'armament i el finançament de les forces terroristes del règim a Orient Mitjà", en referència particular a les milícies libaneses d'Hezbolá.
"L'atac a la infraestructura militar de l'aeroport interromp la capacitat d'armar no només al règim, sinó també a les forces terroristes a la regió", afegeix l'Exèrcit.
L'atac a les plantes dessalinitzadores ha estat confirmat pel ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, qui ha assenyalat a Estats Units com a executor de l'operació i denunciat que el bombardeig ha deixat sense accés a aigua potable a més de trenta poblacions del sud d'Iran, en particular les més properes a la costa de l'estret d'Ormuz.
"Estats Units ha comès un crim flagrant i desesperat en atacar una planta dessalinitzadora a la illa de Qeshm. L'atac ha interromput el subministrament d'aigua en 30 poblacions", ha condemnat Araqchi abans d'assegurar que "atacar la infraestructura crítica d'Iran és un acte molt perillós que tindrà greus conseqüències".