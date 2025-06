Israel denuncia míssils des de l'Iran poc després d'entrar en vigor de l'alto el foc

-/Sepahnews via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha assegurat aquest dimarts haver detectat el llançament de "míssils" des de l'Iran, poc més d'una hora després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés l'entrada en vigor d'un alto el foc, sense que Teheran s'hagi pronunciat ara com ara sobre aquests fets.

"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van identificar que recentment es van llançar míssils des de l'Iran cap al territori de l'Estat d'Israel", ha dit l'exèrcit en un comunicat, en què ha destacat que "els sistemes de defensa treballen per interceptar l'amenaça".

Així mateix, ha reclamat a la població que es dirigeixi als refugis i que hi romanguin "fins a un altre avís", després que s'hagin activat les alertes al nord del país. "La defensa no és hermètica, per la qual cosa s'han de seguir complint les instruccions del Comandament Intern", ha resolt.

Trump ha anunciat a primera hora d'aquest dimarts que l'acord d'alto el foc ja està en vigor, mentre que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat aquest extrem i ha destacat que la decisió ha estat adoptada en considerar que "ha aconseguit els objectius" de la seva ofensiva contra el país centreasiàtic, i ha advertit que "respondrà amb força" en cas que l'Iran llanci nous atacs contra el seu territori.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, havia negat l'existència d'un acord d'alto el foc amb Israel i va declarar que les autoritats iranianes prendran una decisió referent a això "més tard", si bé va afirmar: "Sempre que el règim israelià cessi la seva agressió il·legal contra el poble iranià a tot tardar a les 04.00, no hi ha intenció de continuar amb la nostra resposta".

El conflicte va esclatar el 13 de juny, quan Israel va llançar una ofensiva militar contra el país centreasiàtic a la qual es va sumar diumenge els Estats Units amb una sèrie de bombardejos contra tres instal·lacions nuclears de l'Iran, que va respondre llançant un atac amb míssils contra una base nord-americana a Qatar, per la qual va avisar prèviament Washington i que es va saldar sense víctimes.