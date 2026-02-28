Israel confirma un primer contraatac iranià i la seva activació dels sistemes de defensa aèria

Europa Press/Contacto/Str - Arxiu
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha confirmat que Iran ha llançat el seu primer contraatac després del començament aquest matí dels bombardejos nord-americans i israelians contra la república islàmica i que ha activat els seus sistemes de defensa per intentar interceptar un nombre encara no concretat de míssils iranians contra el seu territori.
"Les Forces de Defensa d'Israel van identificar que recentment es van llançar míssils des d'Iran cap al territori de l'Estat d'Israel", ha fet saber l'Exèrcit israelià en un comunicat.
"Els sistemes de defensa estan treballant per interceptar l'amenaça", han afegit els militars mentre el Comandament del Front Nacional ha emès "alertes anticipades directament a telèfons mòbils a les zones afectades".
Fonts militars israelianes han confirmat al 'Times of Israel' la intercepció exitosa d'almenys un míssil en el nord del país, mentre que un altre projectil ha impactat en "camp obert" sense deixar víctimes.