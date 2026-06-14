Israel ataca el bastió de Hezbolá a Beirut durant un moment crític de les negociacions entre EUA i Iran

Europa Press/Contacto/Mohammad Mohsenifar
MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha anunciat el començament de bombardejos contra el bastió del partit-milícia xiïta Hezbolá en el sud de la capital de Líban, Beirut, en resposta al llançament de projectils contra el seu territori, en un moment extremadament delicat de les negociacions entre Estats Units i Iran, el gran valedor del grup libanès, que havia avisat que qualsevol atac contra la zona resultaria intolerable.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han atacat una infraestructura de l'organització terrorista Hezbolá a Dayiha, Beirut", ha informat l'Exèrcit israelià en xarxes socials.
Iran ha vinculat sense condicions la signatura de qualsevol acord amb Estats Units al cessament immediat dels atacs israelians a Líban, però Dahiya representa un objectiu particularment intolerable, en tractar-se primer d'una zona urbana densament poblada i, segon, el centre estratègic operacions del seu gran aliat (i pràcticament la seva extensió politica i militar) a Líban.