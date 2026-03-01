Israel anuncia la seva primera onada de bombardejos "contra el cor de Teheran"

Europa Press/Contacto/Sha Dati
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest diumenge el començament d'una onada d'atacs "contra el cor" de la capital d'Iran, Teheran, per primera vegada des de l'inici aquest dissabte de l'operació conjunta amb EUA.
"Per primera vegada, l'Exèrcit d'Israel està atacant objectius del règim terrorista iranià al cor de Teheran, sota la direcció de la Direcció d'Intel·ligència", han anunciat els militars a les seves xarxes socials.
Aquest atac és la culminació provisional dels bombardejos de les 24 hores prèvies, executats en un primer moment "per establir superioritat aèria i obrir camí cap a Teheran".