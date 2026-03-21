Iran.- Israel anuncia el començament a partir del diumenge d'un augment "significatiu" dels atacs amb EUA a Iran

MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI
La declaració té lloc després que Trump aventurés una possible reducció de les operacions militars en els propers dies
MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha anunciat que aquest proper diumenge començarà un "augment significatiu" dels atacs conjunts amb Estats Units contra Iran i, en particular, "les infraestructures de les quals depèn".
La declaració de Katz té lloc només hores després que el president d'Estats Units, Donald Trump, aventurés exactament el contrari: la "consideració" sobre una possible "reducció dels esforços militars a Orient Pròxim pel que fa a Iran" tal com va indicar aquesta matinada en xarxes socials.
Ara, el ministre de Defensa israelià ha assegurat que "la campanya liderada pel president nordamericà Trump i el primer ministre Netanyahu prosseguirà" i promet que Israel no es detindrà fins que "siguin aconseguits tots els objectius de guerra".
"Estem decidits a seguir liderant l'ofensiva contra el règim terrorista iranià, a decapitar als seus comandants i a frustrar les seves capacitats estratègiques, fins que s'eliminin totes les amenaces a la seguretat de l'Estat d'Israel i als interessos nord-americans a la regió", ha conclòs.